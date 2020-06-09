Насколько больше жители Набережных Челнов будут платить за отопление с 1 июля 2020 года

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:25:42+03:00

Вместе с тем горожане задолжали поставщику 162,7 миллиона рублей за отопление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, насколько в Набережных Челнах увеличится плата горожан за отопление. Так, если раньше они отдавали за одну гигакаллорию 1619,98 рублей, то с 1 июля 2020 года ее стоимость вырастет до 1684,78 рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал директор филиала АО «Татэнерго» - Набережночелнинские тепловые сети Айрат Зайнуллин.

Он также заметил, что жители татарстанского автограда задолжали поставщикам за отопление 162,7 миллиона рублей.

Напомним, ранее прокуратура потребовала от управляющих компаний Набережных Челнов погасить долг в 331 миллион рублей. Задолженность имеется у 22 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU