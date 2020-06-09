В Иннополисе создают робота, который сможет за неделю построить двухэтажный дом
Стало известно, что в университете Иннополис работают над роботом, который сможет за неделю построить двухэтажный дом с помощью технологии 3D-печати. Проект начали разрабатывать еще осенью прошлого года. Об этом ТАСС рассказал замруководителя центра компетенций НТИ по направлению «технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета Александр Малолетов.
Малолетов объяснил, что перед началом строительства нужно поставить на правильное расстояние башни с лебедками, после чего специалисты закрепят тросы, зальют строительную смесь в емкость и, задав параметры, запустят печать дома с пульта.
Такой робот сократит как время строительства, так и количество рабочих. Завершить работу на ним планируется к 2022 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наука и техника»