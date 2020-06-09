В Иннополисе создают робота, который сможет за неделю построить двухэтажный дом

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:28:01+03:00

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Стало известно, что в университете Иннополис работают над роботом, который сможет за неделю построить двухэтажный дом с помощью технологии 3D-печати. Проект начали разрабатывать еще осенью прошлого года. Об этом ТАСС рассказал замруководителя центра компетенций НТИ по направлению «технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе университета Александр Малолетов.

Малолетов объяснил, что перед началом строительства нужно поставить на правильное расстояние башни с лебедками, после чего специалисты закрепят тросы, зальют строительную смесь в емкость и, задав параметры, запустят печать дома с пульта.

Такой робот сократит как время строительства, так и количество рабочих. Завершить работу на ним планируется к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU