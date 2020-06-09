9 Июнь 2020 2020-06-09T14:14:36+03:00

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Как передает интернет-ресурс «Итиль», Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг регионов по темпам снятия эпидемических ограничений.

В списке субъектов с уровнем ограничений «выше среднего» попала Чувашия. Сейчас в республике закрыты парки, ТЦ, храмы и предприятия общепита. Также действует самоизоляция для жителей старше 65 лет и карантин для приезжих. При этом разрешены прогулки и работа парикмахерских. Такое обстоятельство дел врио главы Чувашии Олег Николаев объяснял низким показателем свободных коек для «ковидных» больных.

В списке регионов со средним уровнем ограничений Марий Эл, Удмуртия и Башкортостан. В лидерах, конечно же, Татарстан и Ульяновская область.