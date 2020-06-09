2020-06-09T16:40:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат Госдумы от Татарстана предложил звездам шоу-бизнеса, которые лишились работы из-за коронавируса, выступать в детских лагерях

Айрат Фаррахов также заметил, что в большей поддержке государства сейчас нуждаются другие отрасли
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: duma.gov.ruФото: duma.gov.ru
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Многие звезды шоу-бизнеса сейчас жалуются на отсутствие работы и, как следствие, финансовые трудности из-за коронавируса. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов предложил им вступать в детских лагерях, которые должны открыться раньше, чем разрешат проводить корпоративы.

- Я считаю, что в ситуации с пандемией государство должно расставлять приоритеты, потому что сейчас в поддержке больше нуждаются все-таки другие отрасли, а не сфера развлечений. Хотя прекрасно понимаю, что шоу-бизнес тоже потерял некоторые доходы за последнее время. Сейчас мы открываем детские лагеря, начинается летний отдых. Представителей сферы развлечений можно было бы поддержать, заказывая их услуги для организации концертов, спектаклей для детей, - заметил он в разговоре с “Парламентской газетой”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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