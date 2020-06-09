2020-06-09T18:09:11+03:00
Общество

Новым детским омбудсменом Чувашии может стать Виктория Владимирова

Ее кандидатуру одобрил Комитет по социальной политике и национальным вопросам Госсовета республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.соmФото: pixabay.соm
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Новым детским омбудсменом в Чувашии может Виктория Владимирова. Ранее она была начальником отдела культуры, по делам национальностей, туризма, информационной политики и архивного дела администрации Алатыря.

Кандидатуру Владимировой сегодня, 9 июля, на заседании одобрил Комитет по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувуашии. Свое решение они направили на согласование Уполномоченному при Президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой.

Отметим, прежний детский омбудсмен Чувашии Елена Сапаркина досрочно покинула пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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