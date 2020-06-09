Новым детским омбудсменом Чувашии может стать Виктория Владимирова

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:09:11+03:00

Ее кандидатуру одобрил Комитет по социальной политике и национальным вопросам Госсовета республики

Изменить размер текста: A A

Новым детским омбудсменом в Чувашии может Виктория Владимирова. Ранее она была начальником отдела культуры, по делам национальностей, туризма, информационной политики и архивного дела администрации Алатыря.

Кандидатуру Владимировой сегодня, 9 июля, на заседании одобрил Комитет по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувуашии. Свое решение они направили на согласование Уполномоченному при Президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой.

Отметим, прежний детский омбудсмен Чувашии Елена Сапаркина досрочно покинула пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU