Пропали наручные часы за 200 тысяч рублей: в Казани зафиксировано новый вид мошенничества

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:23:06+03:00

При данной схеме без товара и денег остается не только потерпевший, но и исполнитель самой аферы

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В одном из казанских магазинов по продаже дорогих наручных часов мужчина заказал себе этот аксессуар стоимостью более 200 тысяч рублей. Доставку пришлось ждать из головного офиса в Москве.

Но когда покупатель пришел за товаром, сотрудница магазина сообщила, что заказ уже забрали. По ее словам, сделал это другой мужчина, который предъявил все необходимые документы. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

В ходе разбирательства правоохранители установили, что предполагаемый преступник вместо паспорта показал справку, временно удостоверяющую личность. Мужчина оправдал это тем, что недавно вернулся из командировки и не успел получить паспорт.

Спустя некоторое время полицейские вышли на след подозреваемого. Его задержали в поселке Высока Гора. 30-летний мужчина не стал отпираться и рассказал, что сам стал жертвой обмана.

По словам задержанного, в одном из месеенджеров он увидел предложение заработать. Оказалось, нужно было забрать заказанный товар из магазина и продать. Полученные же деньги перевести на указанный счет за вознаграждение. Мужчина согласился, и «заказчик» переслал ему документ удостоверяющий личность другого человека. Оставалось только вклеить свою фотографию.

В итоге афера прошла гладко, но с носом остался не только настоящий покупатель с магазином, но и сам обманщик. По словам мужчины, он продал часы, деньги перевел «заказчику», а обещанного вознаграждения так и не получил.

- Задержанный мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД Казани.

Сейчас полицейские продолжают расследовать уголовное дело о новом для города виде мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU