2020-06-09T13:01:46+03:00
Спорт

«Рубин» провел секретный матч с «Крыльями Советов» на «Ак Барс Арене»

Факт проведения товарищеской встречи подтвердила самарская команда
Наиля ГАЛИМОВА
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Матч «Рубина» с «Крыльями Советов» 8 марта.Матч «Рубина» с «Крыльями Советов» 8 марта.Фото: Алина НИЗАМОВА
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8 июня «Рубин» провел контрольный матч с «Крыльями Советов» на «Ак Барс Арене». Игра прошла в закрытом режиме, официально о встрече казанская команда не сообщала. Однако представители самарских «Крыльев Советов» подтвердили факт проведения секретного матча.

– Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные, - приводит слова пресс-службы клуба «РБК-Спорт».

Напомним, первый официальный матч «Рубина» после возобновления сезона пройдет 20 июня. В 23 туре команда Леонида Слуцкого сыграет на выезде против екатеринбургского «Урала». Первая домашняя игра «Рубина» состоится 27 июня. Команда примет московский «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

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