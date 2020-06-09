«Рубин» провел секретный матч с «Крыльями Советов» на «Ак Барс Арене»

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:01:46+03:00

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8 июня «Рубин» провел контрольный матч с «Крыльями Советов» на «Ак Барс Арене». Игра прошла в закрытом режиме, официально о встрече казанская команда не сообщала. Однако представители самарских «Крыльев Советов» подтвердили факт проведения секретного матча.

– Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные, - приводит слова пресс-службы клуба «РБК-Спорт».

Напомним, первый официальный матч «Рубина» после возобновления сезона пройдет 20 июня. В 23 туре команда Леонида Слуцкого сыграет на выезде против екатеринбургского «Урала». Первая домашняя игра «Рубина» состоится 27 июня. Команда примет московский «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU