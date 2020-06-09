В Ульяновске из-за макета гранаты из детсада было эвакуировано 45 человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:29:31+03:00

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Сегодня, 9 июня, в экстренные службы Ульяновска поступило сообщение о том, что на улице Железнодорожная лежит подозрительный предмет похожий на боевую гранату. Он был найден во время уборки территории прилегающей к детскому саду. На место оперативно выехали сотрудники Управления гражданской защиты города, МЧС региона, администрации Железнодорожного района и полиции.

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Ульяновска

Из детсада были немедленно эвакуированы 27 детей и 18 человек персонала. Однако найденный предмет оказался полногабаритным макетом гранаты Ф-1. Полиция уже начала проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU