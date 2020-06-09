В Казани движение машин по улице Равнинная ограничат до 30 октября

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:10:54+03:00

Причина неудобства для автомобилистов в работах по ремонту дороги

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Уже с этой среды, 10 июня, в столице Татарстана ограничат движение машин по улице Равнинная. Согласно распоряжению Исполкома города, оно будет действовать вплоть до 30 октября этого года.

Так, проезд будет запрещен на участке - от дома №1 и до дома №103 на улице Равнинная.

При этом в документе от властей Казани указывается и причина данных неудобств для автомобилистов - проведение работ по ремонту проезжей части и благоустройству территории

ИСТОЧНИК KP.RU