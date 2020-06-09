В Казани могут появится 30 новых автобусов на газу за 271,3 миллиона рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:59:47+03:00

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Пассажирское автотранспортное предприятие №2 Казани хочет приобрести 30 новых автобусом в лизинг. За них оно готово отдать порядка 271,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническом заданию, все машины должны иметь газовый двигатель Weichai WP7NG 260E51 и коробку переключения передач ZF 6AP1200B Ecolife.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 23 июня. Поставщика определят 29 числа. Автобусы он должен будет поставить до 5 ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU