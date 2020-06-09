Нижнекамский “Нефтехимик” расстался сразу с пятью футболистами

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:47:44+03:00

Сделано это было по взаимному соглашению сторон

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Стало известно, что футбольный клуб Нижнекамска “Нефтехимик” расстался с пятью игроками. По взаимному соглашению сторон команду покинули защитники Андрей Киреев, Раиль Абдуллин, Фарход Васиев, а также полузащитники Роман Акбашев и Михаил Соловьев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отметим, что при этом Раиль Абдуллин вернулся в казанский “Рубин”. Его контракт с клубом будет действовать до конца сезона 2020/21.

ИСТОЧНИК KP.RU