Нижнекамский “Нефтехимик” расстался сразу с пятью футболистами
Сделано это было по взаимному соглашению сторон
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что футбольный клуб Нижнекамска “Нефтехимик” расстался с пятью игроками. По взаимному соглашению сторон команду покинули защитники Андрей Киреев, Раиль Абдуллин, Фарход Васиев, а также полузащитники Роман Акбашев и Михаил Соловьев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Отметим, что при этом Раиль Абдуллин вернулся в казанский “Рубин”. Его контракт с клубом будет действовать до конца сезона 2020/21.
ИСТОЧНИК KP.RU