2020-06-09T16:49:53+03:00
Происшествия

В Марий Эл велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой

Мужчина получил травмы различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июня, в понедельник, в 19.00 на улице Шевченко в Волжске.

Там 32-летний водитель иномарки Chevrolet, по предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу. В результате этого в его автомобиль врезался 33-летний велосипедист. Двухколесный транспорт двигался во встречном направлении прямо.

Получивший травмы различной степени тяжести мужчина госпитализирован, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани могут появится 30 новых автобусов на газу за 271,3 миллиона рублей
В Казани по факту копания ребенка в мусорном баке ради просрочки начата доследственная проверка
В Марий Эл велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой
Нижнекамский “Нефтехимик” расстался сразу с пятью футболистами
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
Угрожал ножом и забрал паспорт: в Казани бизнесмен два года платил вымогателю, пока того не задержали
Депутат Госдумы от Татарстана предложил звездам шоу-бизнеса, которые лишились работы из-за коронавируса, выступать в детских лагерях
Ссора до поджога довела: жителя Татарстана подозревают в попытке убийства обидчицы
В Иннополисе создают робота, который сможет за неделю построить двухэтажный дом
Насколько больше жители Набережных Челнов будут платить за отопление с 1 июля 2020 года
В Казани движение машин по улице Равнинная ограничат до 30 октября
Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг регионов по темпам снятия эпидемических ограничений
Пропали наручные часы за 200 тысяч рублей: в Казани зафиксировано новый вид мошенничества
В Ульяновске из-за макета гранаты из детсада было эвакуировано 45 человек
Больных с коронавирусом перевозят из Набережных Челнов в Елабугу
«Рубин» провел секретный матч с «Крыльями Советов» на «Ак Барс Арене»
В Набережных Челнах 36 работникам инфекционной больницы выплатили 3,3 миллиона рублей за лечение больных коронавирусом
Ушла за маслятами и не вернулась: в Марий Эл в лесу пропала 70-летняя пенсионерка
В Татарстане, сбегая с места преступления, водитель сбил полицейского и протащил его за машиной
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
В Ульяновске пропала 36-летняя Ирина Климова
В Ульяновске иномарка вылетела на газон и сбила 11-летнего мальчика
Прокуратура и минздрав Татарстана выясняют причины гибели 72-летнего инвалида