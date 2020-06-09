В Марий Эл велосипедист попал в больницу после столкновения с иномаркой

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:49:53+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июня, в понедельник, в 19.00 на улице Шевченко в Волжске.

Там 32-летний водитель иномарки Chevrolet, по предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу. В результате этого в его автомобиль врезался 33-летний велосипедист. Двухколесный транспорт двигался во встречном направлении прямо.

Получивший травмы различной степени тяжести мужчина госпитализирован, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU