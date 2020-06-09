2020-06-09T18:28:15+03:00
Коронавирус Covid-19

За границей продолжают оставаться 282 жителя Чувашии, среди которых 37 детей

Они не могут вернуться домой из-за ограничений на авиарейсы в связи с пандемией коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Последних туристов в регионе приняли 7 июня - женщина с ребенком прилетела из Аргентины.Последних туристов в регионе приняли 7 июня - женщина с ребенком прилетела из Аргентины.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На данный момент за границей продолжают оставаться 282 жителя Чувашии, которые не могут вернутся домой из-за пандемии коронавируса и, как следствие, отмены рейсов. Большая их часть находится в США (45 человек). Остальные в Таиланде (34), Италии (14) и Индии (13). Известно, что среди туристов 37 детей. Сообщает пресс-служба Мининформполитики Чувашии.

Отметим, что с начала пандемии в республику из-за рубежа удалось вернуть 104 местных жителей: 22 – из Индии, 15 – из Таиланда, 12 – из США, 6 – из Испании, 6 – из Китая, 5 – из Германии, 5 – из Турции, 5 – из Узбекистана, 5 – из Индонезии, 4 – из Италии, 3 – из Франции, 2 – с Кипра, 2 – из Великобритании, 2 – из Греции, 2 – из Аргентины, 1 – из Шри-Ланки, 1 – из Южной Африки, 1 – из Иордании, 1 – из Таджикистана, 1 – из Южной Кореи, 1 – из Латвии, 1 – из ОАЭ, 1 – из Португалии. Последних туристов в Чувашии приняли 7 июня - женщина с ребенком прилетела из Аргентины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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