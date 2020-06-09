Ушла за маслятами и не вернулась: в Марий Эл в лесу пропала 70-летняя пенсионерка
Поздно вечером в экстренные службы пришло сообщение о том, что в поселке Андреевка Советского района Марий Эл не вернулась из леса 70-летняя местная жительница. По словам родных пенсионерка еще утром ушла за маслятами, но домой в итоге не вернулась - пропала в лесу.
На розыски пожилой женщины отправились сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС), родственники, волонтеры и полицейские. Определив район поисковых работ, сотрудники МАСС приступили к прочесыванию территории.
Пропавшую пенсионерку в итоге нашли поздно ночью. Состояние здоровья у женщины было удовлетворительным и ее передали родственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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