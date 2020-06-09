В Ульяновске пропала 36-летняя Ирина Климова
О местонахождении женщины ничего не известно с 3 июня
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновске начались активные поиски 36-летней Ирины Климовой (Простаковой) из Засвияжского района. Она перестала выходить на связь с родными еще 3 июня, и они обратились за помощью к полицейским и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Ирина ростом около 165 сантиметров имеет плотное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. В чем она была на момент пропажи точно не известно.
Просим всех, кто видел Ирину Климову, сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU