В Ульяновске иномарка вылетела на газон и сбила 11-летнего мальчика

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:08:00+03:00

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

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Наезд на 11-летнего жителя Засвияжского района Ульяновска произошел в понедельник, 8 июня, в 19.30 на газоне во дворе улицы Заречной. Мальчик находился на прогулке, когда его сбила иномарка "Хёндэ Крета".

Автомобилем управляла трезвая 63-летняя женщина, стаж вождения которой превышает девять лет. В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.

За прошедшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 25 ДТП, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU