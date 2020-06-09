2020-06-09T10:08:00+03:00
Происшествия

В Ульяновске иномарка вылетела на газон и сбила 11-летнего мальчика

С травмами различной степени тяжести ребенок госпитализирован
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: УМВД по Ульяновской области
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Наезд на 11-летнего жителя Засвияжского района Ульяновска произошел в понедельник, 8 июня, в 19.30 на газоне во дворе улицы Заречной. Мальчик находился на прогулке, когда его сбила иномарка "Хёндэ Крета".

Автомобилем управляла трезвая 63-летняя женщина, стаж вождения которой превышает девять лет. В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Ульяновской области.

За прошедшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 25 ДТП, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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