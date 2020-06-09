Прокуратура и минздрав Татарстана выясняют причины гибели 72-летнего инвалида
Жительница республики опубликовала в соцсетях сообщение о том, что в инфекционную больницу Набережных Челнов был госпитализирован ее 72-летний супруг-инвалид. Она жаловалась на то, что во время лечения возникли проблемы, что перевести его в другое лечебное учреждение было невозможно. Мужчина скончался 1 июня.
Выяснять причины соблюдения требований законодательства при оказании медицинских услуг начала прокуратура Татарстана.
По данным минздрава республики, житель Набережных Челнов скончался из-за тромбоэмболии. В свою очередь ведомство также проводит проверку по факту гибели пациента.
- Прокуратура даст оценку качеству оказания медицинских услуг, а также проверит соблюдение требований заклонодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к указанному объекту социальной инфраструктуры, - сообщили в ведомстве. - В случае нарушения законодательства при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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