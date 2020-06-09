Прокуратура и минздрав Татарстана выясняют причины гибели 72-летнего инвалида

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:38:08+03:00

На проблемы с лечением мужчины пожаловалась его супруга в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Жительница республики опубликовала в соцсетях сообщение о том, что в инфекционную больницу Набережных Челнов был госпитализирован ее 72-летний супруг-инвалид. Она жаловалась на то, что во время лечения возникли проблемы, что перевести его в другое лечебное учреждение было невозможно. Мужчина скончался 1 июня.

Выяснять причины соблюдения требований законодательства при оказании медицинских услуг начала прокуратура Татарстана.

По данным минздрава республики, житель Набережных Челнов скончался из-за тромбоэмболии. В свою очередь ведомство также проводит проверку по факту гибели пациента.

- Прокуратура даст оценку качеству оказания медицинских услуг, а также проверит соблюдение требований заклонодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к указанному объекту социальной инфраструктуры, - сообщили в ведомстве. - В случае нарушения законодательства при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU