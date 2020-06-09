В Казани 10-летний мальчик попал под колеса "девятки"
Под колеса ВАЗ-21093 попал 10-летний мальчик в понедельник, 8 июня, в 17.50 во дворе жилой многоэтажки на проспекте Ибрагимова в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, отечественной легковушкой управляла 21-летняя девушка. Как полагают сотрудники Госавтоинспекции, она превысила безопасную скорость и сбила школьника.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший ребенок получил травмы ног, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД Казани. - Возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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