2020-06-09T09:03:55+03:00
Происшествия

В Казани 10-летний мальчик попал под колеса "девятки"

Автомобилем управляла 21-летняя девушка-водитель
Лика ИСАЕВА
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На место ДТП вызывали медиковНа место ДТП вызывали медиковФото: Олег УКЛАДОВ
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Под колеса ВАЗ-21093 попал 10-летний мальчик в понедельник, 8 июня, в 17.50 во дворе жилой многоэтажки на проспекте Ибрагимова в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, отечественной легковушкой управляла 21-летняя девушка. Как полагают сотрудники Госавтоинспекции, она превысила безопасную скорость и сбила школьника.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший ребенок получил травмы ног, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД Казани. - Возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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