В Татарстане 18-летний водитель без прав устроил аварию, в которой пострадал подросток
Отечественная "Лада Гранта" вылетела с трассы во встречный кювет в понедельник, 8 июня, в 4.30 на третьем километре Бавлинской трассы. За рулем находился 18-летний молодой человек, который не имел водительских прав и опыта вождения. Он был пьян, также, как и его 16-летний пассажир.
Автомобиль в кювете несколько раз перевернулся. Водитель и подросток-пассажир получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.
- По факту дорожно-транспортного происшествия и получения травм возбуждено административное дело, - сообщили в Бавлинской Госавтоинспекции.
Травмы получили водитель и его 16-летний пассажирФото: МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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