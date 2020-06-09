В Татарстане 18-летний водитель без прав устроил аварию, в которой пострадал подросток

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:35:33+03:00

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Отечественная "Лада Гранта" вылетела с трассы во встречный кювет в понедельник, 8 июня, в 4.30 на третьем километре Бавлинской трассы. За рулем находился 18-летний молодой человек, который не имел водительских прав и опыта вождения. Он был пьян, также, как и его 16-летний пассажир.

Автомобиль в кювете несколько раз перевернулся. Водитель и подросток-пассажир получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

- По факту дорожно-транспортного происшествия и получения травм возбуждено административное дело, - сообщили в Бавлинской Госавтоинспекции.

Травмы получили водитель и его 16-летний пассажирФото: МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU