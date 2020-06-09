2020-06-09T07:46:38+03:00
Общество

Врачи РКБ Татарстана спасли потерявшего сознание после приступа малыша

Мальчик переведен в ДРКБ для дальнейшего лечения
Лика ИСАЕВА
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Мальчика в критическом состоянии принесли в РКБМальчика в критическом состоянии принесли в РКБФото: Из материалов пресс-службы
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Почти в одном нижнем белье с мальчиком на руках забежали в приемный покой РКБ супруги. Возле дверей как раз находился реаниматолог - он недавно оказывал экстренную помощь пациенту с инфарктом, и не успел подняться в отделение. Это и спасло малыша. Четырехлетней ребенок страдает эпилепсией, принимает лекарства, но в понедельник, 8 июня, поздно вечером после одного из приступов он потерял сознание. Ситуация была критическая, и родители, не дожидаясь "скорой", повезли сына в больницу сами. Автомобиль заглох на трассе, и тогда отец оставшиеся метры бежал с ребенком на руках.

В сознание маленького пациента вернули уже через 10 минут, подключив к медицинскому оборудованию. Затем перевезли на машине "скорой помощи" в ДРКБ - дальнейшее лечение малыш получит там, сообщили в пресс-службе РКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Врачи РКБ Татарстана спасли потерявшего сознание после приступа малыша
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