Где именно в Авиастроительном районе Казани на сутки отключат воду
В части домов Авиастроительного района Казани на сутки отключат воду. Ее не будет с 9.00 9 июня до 9.00 10 июня. Причина в проведении работ по подключению водопроводов.
Так, в указанный период времени воды не будет в домах, расположенных по адресам:
- улица Дементьева, 1 (все корпуса), 1а корпус 1, 1в (кафе), 1г, 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д;
- улица Копылова, 1а, 1б, 1д, 2 корп. 1 (стадион «Рубин»), 2 корп. 2;
- улица Короленко, 12, 15, 19, 118/25г, 120, 120а, 120 корп.5, 120а, 120к.А24;
- улица Леваневского, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д;
- улица Михаила Миля, 25, 25г/118, 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 29, 29а, 29м;
- Тэцевская, 1 (все корпуса), 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 3.
Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут располагаться согласно заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60. Сообщает МУП «Водоканал».
ИСТОЧНИК KP.RU