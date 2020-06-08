Сильный дождь и ветер: на 9 июня 2020 года в Татарстане объявлено штормовое предупреждение
Также ожидается и град
Ненастье, в частности, ожидается и в Казани.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Согласно штормовому предупреждению от Гидрометцентра Татарстана, с 10.00 до 20.00 на территории республики местами ожидается грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с (локально до 24 м/с), также прогнозируются сильные дожди град
В свою очередь отдельно в Казани во вторник днем и вечером местами ожидается гроза, так же град, сильный ветер до 15 м/с (локально до 21 м/с).
ИСТОЧНИК KP.RU
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