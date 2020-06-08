В Набережных Челнах в инфекционной больнице скончалась врач-дерматовенеролог Татьяна Житкова

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:19:38+03:00

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Врач-дерматовенеролог Татьяна Житкова попала в инфекционную больницу Набережных Челнов с высокой температурой несколько дней назад. Коллеги оказывали ей всю необходимую медпомощь, но лечение не принесло положительных результатов. Житкова скончалась в понедельник, 8 июня.

Ей было 52 года, работала она в Набережночелнинском кожно-венерологическом диспансере.

Точные причины смерти Татьяны Житковой еще предстоит выяснить судебно-медицинской экспертизе.

Собственные источники "Комсомолки" среди медицинского персонала Набережных Челнов сообщили, что после окончания Челябинского государственного медицинского института Татьяна Житкова 26 лет проработала в татарстанском автограде, у нее была высшая квалификационная категория.

ИСТОЧНИК KP.RU