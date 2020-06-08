В Чебоксарах после проверки отремонтированных дорог к подрядчикам возникли вопросы

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:32:50+03:00

Сделанные ранее замечания не были устранены, также возникли претензии к качеству работ

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В начале июня глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил провести выборочную проверку дорог, у ремонта которых еще не истек срок гарантии.

Напомним, по тендеру подрядчики несут обязательства за проделанную работу в течение пяти-шести лет. Если у заказчика - горадминистрации возникают обоснованные претензии, то дорожники должны устранить замечания за свой счет.

Так, в этот раз в Чебоксарах были проверены два проблемных участка на Московском проспекте, кольцевой транспортной развязке по улице Калинина - улица Гагарина (подрядчик - ООО «Воддорстрой»), улица Декабристов, улица Калинина, улица Шумилова (от улицы Хузангая до Эгерского бульвара) (подрядчик - ПАО «ДОРИСС»), улица Шумилова (от Эгерского бульвара до улицы Пролетарской) (подрядчик ООО «Элитстрой»), улица Петрова (подрядчик АО «Дорэкс»), улица Прокопьева и Чебоксарский проспект (подрядчик ЗАО «ТУС»).

Их состояние изучили директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов и специалисты учреждения при участии сопредседателя регионального штаба ОНФ в Чувашии, замдиректора Чувашской региональной общественной организации «Гражданская инициатива» Ильи Васильева и активистов ОНФ, а также представителей подрядчиков.

В итоге проверка показала, что замечания заказчика либо не были устранены, либо к качеству ремонта остались вопросы.

Так, например, «Воддорстрой» на Московском проспекте, улице Энтузиастов, Алатырском шоссе, улице Гагарина и улице Николаева сделал ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. Хотя по технологии выбоины нужно было отфрезеровать и уложить там такой же асфальт, которым до этого ремонтировали. Также к этому подрядчику есть вопросы и по слишком глубоким колеям на Московском проспекте, улицах Фучика и Урукова. Это замечание до сих пор не устранено. А на кольце рядом с ТЦ «МегаМолл» выбоины заполнены литым асфальтом, который застыл буграми - работа выполнена некачественно.

Другой подрядчик - ПАО «ДОРИСС» при ямочном ремонте проигнорировал требования по устранению колейности на перекрестке улиц Калинина и Декабристов, 30-й дороге и на улице. Валькевича. Есть к «ДОРИСС» большие претензии по устранению дефектов на дороге по улице Шумилова. Этим же подрядчиком до сих пор не ликвидировано разрушение искусственной дорожной неровности на улице 324-й Стрелковой Дивизии; не заделана трещина по местному проезду проспекта Тракторостроителей. К тому же остались претензии по поводу благоустройства вдоль отремонтированного того же проспекта Тракторостроителей.

- Подрядные организации должны нести ответственность за качество отремонтированных дорог весь период действия гарантии, а выявленные недостатки должны устранять за свой счет, - поясняет Олег Белов. - В зимнее время недочеты устранялись литым асфальтом, с приходом теплой погоды - горячим асфальтобетоном. В конце мая наши специалисты совместно с подрядчиками провели совместные объезды гарантийных участков, по неустраненным дефектам составлены акты. До 4 июня подрядчики обязались устранить все замечания, но эта работа выполнена далеко не везде.

В итоге глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков дал поручение о досудебном урегулировании возникших с подрядчиками разногласий.

- Участки на гарантии подрядчик должен устранять за свой счет, бюджетные средства на это направляться не будут, - отметил Ладыков.

ИСТОЧНИК KP.RU