Сын давно планировал убийство родителей: стали известны подробности расправы над семьей в Татарстане

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:50:14+03:00

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В воскресенье, 7 июня, стало известно, что в одной из деревень Сабинского района республики ночью загорелся частный дом. Соседи, заметив огонь, сразу вызвали пожарных. Пока они ехали, очевидцы вытащили из дома 56-летнего хозяина, его 53-летнюю супругу и их 18-летнего сына. Все они имели ножевые ранения. Спустя некоторое время владелец дома скончался в больнице. Его супруга сейчас находится в реанимации. Выжил и их сын.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", сообщили в СУ СКР Татарстана.

В нападении и расправе над родителями признался их собственный сын. Молодой человек рассказал следователю, что был недоволен тем, что отец и мать не обращали на него внимания. Вот он и запланировал расправиться с ними и свалить их смерть на нападение неизвестных. Себя же парень ранил сам, чтобы отвести подозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU