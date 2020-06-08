2020-06-08T16:17:04+03:00
Происшествия

Восьмерых участников Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* из Татарстана отправляют в колонию строгого режима

Они там проведут от 11 до 17 лет [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Приговоры восьмерым жителям Татарстана Верховный суд России оставил без изменения, и они вступили в законную силу. Мужчины проведут в колонии строгого режима от 11 до 17 лет.

Всех их признали виновными в том, что они, являясь членами террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*, ходили по татарстанским мечетям, где с помощью агитации вербовали новых участников преступной ячейки.

В итоге осужденных задержали сотрудники ФСБ Татарстана. Спецоперация была проведена в апреле 2018 года, тогда же в отношении подозреваемых и было возбуждено уголовное дело за террористическую деятельность.

- В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъято значительное количество экстремистской печатной продукции, рукописные записи отчетов о вербовочной работе в терорганизацию, иные документальные материалы, отражающие незаконный характер деятельности участников группировки, а также ее структуру, состав и объемы финансирования, - сообщили в управлении ФСБ России по Татарстану.

* международная террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» решением Верховного суда Российской Федерации от 14 апреля 2003 года признана террористической и ее деятельность в России запрещена.

Видео задержания жителя Татарастана, принимавшего участие в террористической деятельности.ФСБ Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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