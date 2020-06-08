В Чувашии около плотины реки Юнга нашли тело мужчины

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:14:30+03:00

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В воскресенье, 7 июня, в 7.40 жители деревни Кубасы Моргаушского района в реке Юнга около плотины обнаружили тело мужчины. В погибшем они опознали 48-летнего односельчанина. Очевидцы сами вытащили труп из воды на берег и передали его правоохранителям

- Причина и обстоятельства гибели сельчанина устанавливаются, - сообщили в МЧС Чувашии.

При этом в чрезвычайном ведомстве жителям региона напоминают, что нельзя нарушать правила безопасности на воде. Так, рекомендуется отказаться от купания в незнакомых местах, а также не лезть в воду по пьяни.

ИСТОЧНИК KP.RU