2020-06-08T15:01:26+03:00
Общество

В Татарстане Казанский речпорт готов принимать круизные теплоходы с конца июня 2020

Сезон начнется только при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В Татарстане Казанский речпорт уже готов к началу круизного сезона по Волге. К слову, там уже на ежедневной основе возобновил местные рейсы до причалов в Болгаре, Тетюшах, Свияжска с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачную и Рудник.

В республике провели работы по углублению дна и теперь на пристанях могут принимать большие туристические суда, в том числе четырехпалубные теплоходы. Этому также способствует и уровень воды в Волге. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Татарстана.

Круизный сезон может стартовать уже в конце июня 2020. Правда, придется соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Это, например, измерение у всех пассажиров температуры тепловизором, установка на суднах санитайзеров, а также обязательное ношение членами экипажа медицинских масок.

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Причем речь идет именно о регулярных авиарейсах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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