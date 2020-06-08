В Татарстане легковушка на скорости врезалась в столб: один человек погиб, еще двое пострадали
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 июня, в 5.30 на прилегающей к трассе М7- "Москва-Уфа" подъездной автодороги в Зеленодольском районе Татарстана.
По предварительным данным, 36-летний водитель "десятки" сел руль пьяным. Он превысил скорость и потерял контроль над управлением легковушки. Машина вылетела на встречную полосу движение, слетела с дороги на обочину и врезалась в столб.
Водитель и его 65-летний пассажир получили травмы, доставлены в Зеленодольскую ЦРБ. А вот 51-летняя пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте аварии, сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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