Снятие коронавирусных ограничений в Казани: в поликлиниках возобновили вакцинацию детей и прием у ряда врачей
8 июня на заседании городского штаба по нераспространению коронавируса начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил о ряде послаблений режима в столице Татарстана.
Так, по его словам, в местных поликлиниках разрешили возобновить профилактическую вакцинацию детей, медосмотры, прием у стоматологов, офтальмологов, отоларингологов, акушеров-гинекологов, онкологов в рамках работы первичного онкологического кабинета.
Кроме того, разрешена работа учреждений по направлениям терапевтической косметологии и медицинского массажа.
До этого, по словам Жаворонкова, в Казани продолжали оказывать скорую неотложную помощь, помощь пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка на определенное время могла повлечь ухудшение здоровья и угрозу жизни, а также проводился медосмотр призывников и поступающих на службу в армию по контракту.
- На последующих этапах снятия ограничений запланировано возобновление плановой госпитализации пациентов любого профиля в медицинские организации стационарного типа, прием пациентов для оказания плановой амбулаторной клинической медицинской помощи в полном объеме, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации за счет средств ОМС, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, – рассказал о поэтапных снятиях ограничений начальник управления здравоохранения Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU