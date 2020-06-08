2020-06-08T13:57:55+03:00
Общество

Снятие коронавирусных ограничений в Казани: в поликлиниках возобновили вакцинацию детей и прием у ряда врачей

Медицинская помощь в данных учреждениях оказывается по предварительной записи
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
На очереди возобновление плановой госпитализации пациентов любого профиля в городские стационары.На очереди возобновление плановой госпитализации пациентов любого профиля в городские стационары.
Изменить размер текста:

8 июня на заседании городского штаба по нераспространению коронавируса начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил о ряде послаблений режима в столице Татарстана.

Так, по его словам, в местных поликлиниках разрешили возобновить профилактическую вакцинацию детей, медосмотры, прием у стоматологов, офтальмологов, отоларингологов, акушеров-гинекологов, онкологов в рамках работы первичного онкологического кабинета.

Кроме того, разрешена работа учреждений по направлениям терапевтической косметологии и медицинского массажа.

До этого, по словам Жаворонкова, в Казани продолжали оказывать скорую неотложную помощь, помощь пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка на определенное время могла повлечь ухудшение здоровья и угрозу жизни, а также проводился медосмотр призывников и поступающих на службу в армию по контракту.

- На последующих этапах снятия ограничений запланировано возобновление плановой госпитализации пациентов любого профиля в медицинские организации стационарного типа, прием пациентов для оказания плановой амбулаторной клинической медицинской помощи в полном объеме, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации за счет средств ОМС, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, – рассказал о поэтапных снятиях ограничений начальник управления здравоохранения Казани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый этап послаблений режима самоизоляции в Татарстане: маски и перчатки можно снять, заработали летние кафе и санатории

Согласно постановлению правительства республики, осталось лишь несколько мест, где средства индивидуальной защиты все же придется носить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах после проверки отремонтированных дорог к подрядчикам возникли вопросы
Восьмерых участников Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* из Татарстана отправляют в колонию строгого режима
"Задницу выставляет так, что не подступиться": Экс-защитник "Рубина" рассказал против кого из нападающих играть тяжелее всего.
В Татарстане Казанский речпорт готов принимать круизные теплоходы с конца июня 2020
На предприятиях Набережных Челнов фиксируют повторные очаги заражения коронавирусом
В Татарстане легковушка на скорости врезалась в столб: один человек погиб, еще двое пострадали
Снятие коронавирусных ограничений в Казани: в поликлиниках возобновили вакцинацию детей и прием у ряда врачей
На Большом Казанском кольце новый пешеходный переход украсили национальным орнаментом
Герои, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и 2,4 миллиона человек за присвоение Казани звания «Город трудовой доблести»
8 июня в Татарстане вступают в силу новые послабления режима самоизоляции по коронавирусу
Послабления режима самоизоляции в Татарстане: полеты из Казани за границу могут возобновить с 15 июля
В Казани 2-летний ребенок получил ножевое ранение в грудь
В Чебоксарах летние лагеря готовы принять детей с 1 июля
В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась: четыре человека госпитализированы
В Ульяновске пропал 76-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи
В Казани пьяный парень сломал нос полицейскому и получил ранение в ногу
В Казани самоизоляция стала причиной падения спроса на наружную рекламу
В Ульяновской области мужчина забил насмерть уснувшего во время пьянки приятеля
В Казани на стене дома появится граффити Габдуллы Тукая
Татарстанец похитил своего ребенка
В Татарстане утонул 14-летний подросток
Татарстанцев предупредили о тумане, грозе и сильном ветре
Аделина Сотникова прогулялась по Казани и сфотогрфировалась на фоне мечети Кул Шариф