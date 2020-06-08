На Большом Казанском кольце новый пешеходный переход украсили национальным орнаментом
В столице Татарстана начали укладывать асфальт под путепроводом по улице Фермское Шоссе. Это происходит в рамках строительства первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
Кроме того, там продолжается возведение надземного пешеходного перехода. Идет монтаж металлоконструкций, а также остекление поликарбонатом пролетов и лестничных сходов №№1, 2 и 3. При этом их украшают металлическими вставками с национальным орнаментом.
Фото: mindortrans.tatarstan.ru
Отметим строительство первого этапа БКК на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская началось в июле 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект планируют сдать к 30 августа 2020 года. Сообщает Минтранс Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU