2020-06-08T13:43:19+03:00
Общество

На Большом Казанском кольце новый пешеходный переход украсили национальным орнаментом

Работы по его остеклению продолжаются [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В столице Татарстана начали укладывать асфальт под путепроводом по улице Фермское Шоссе. Это происходит в рамках строительства первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Кроме того, там продолжается возведение надземного пешеходного перехода. Идет монтаж металлоконструкций, а также остекление поликарбонатом пролетов и лестничных сходов №№1, 2 и 3. При этом их украшают металлическими вставками с национальным орнаментом.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Отметим строительство первого этапа БКК на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская началось в июле 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект планируют сдать к 30 августа 2020 года. Сообщает Минтранс Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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