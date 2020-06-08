В Чебоксарах организуют еще 150 коек для больных коронавирусом

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:05:03+03:00

В республике развернуты 1547 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободными оставались всего 114. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, что в Чебоксарах развернут еще 150 коек для больных коронавирусом. Они появятся в перепрофилированном корпусе клиники “Северная”, который сейчас относится к Больнице скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии. Об этом сегодня, 8 июня, на еженедельной планерке в правительстве регионе заявил глава ведомства Владимир Степанов.

Отметим, что еще накануне пресс-служба местного Минздрава сообщала, что в республике развернуты 1547 коек для пациентов с COVID-19. Свободными на тот момент оставались 114.

С начала пандемии в Чувашии выявили 3561 случай коронавируса. Сейчас 1727 ранее зараженных в регионе выздоровели, 16 - скончались. Под медицинским наблюдением сегодня продолжают находиться порядка 1,2 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU