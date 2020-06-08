Герои, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и 2,4 миллиона человек за присвоение Казани звания «Город трудовой доблести»

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:03:16+03:00

При этом заявку поддержали не только жители столицы республики

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Сегодня, 8 июня, на очередном заседании городского штаба по противодействию распространению коронавируса мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что под заявкой присвоить столице Татарстана почетное звание «Город трудовой доблести» свои подписи оставили более 2,4 миллиона человек. И это не только жители Казани.

Все подписавшиеся считают, что жители городе и его предприятия внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

- Это трудовой подвиг, который навсегда останется в нашей памяти, - сказал мэр города. - Мы искренне благодарим всех, кто высказал свое мнение, кто неравнодушен к этой исторической памяти и, безусловно, надеемся, что в ближайшее время, в год 75-летия Победы, такое решение в поддержку Казани будет принято.

Так, все необходимые документы и обращения были приложены к ходатайствам президента Татарстана Рустама Минниханова, Госсовета республики и были направлены в адрес Президента России Владимира Путина.

Отметим, что под инициативой присвоить Казани почетное звание «Город трудовой доблести» также подписались первый президент Татарстана, а ныне госсоветник республики, Минтимер Шаймиев, Герой Советского Союза Борис Кузнецов и Герой России Газинур Хайруллин.

ИСТОЧНИК KP.RU