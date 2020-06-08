8 июня в Татарстане вступают в силу новые послабления режима самоизоляции по коронавирусу

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:34:15+03:00

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Интернет-ресурс «Итиль» опубликовал главные, по его мнению, послабления, которые сегодня вступают в силу в Татарстане:

- Магазины возвращаются к круглосуточному режиму.

- Разрешается приём и размещение граждан в санаториях при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора.

- Жителям разрешат находиться в общественных местах без масок, исключения составляют объекты розничной торговли, транспортные средства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси. Об этом объявили в день, когда ВОЗ передумала и попросила носить маски там, где трудно соблюдать социальную дистанцию.

Любопытно, что когда та же ВОЗ рекомендовала носить маски только больным, то власти Татарстана ввели обязательное ношение масок для всех.

Ну, и, конечно же, с 11 июня открываются летние веранды (в масках же не очень удобно принимать пищу). При этом само заведение должно иметь подключение к централизованным системам водоснабжения и канализации и обеспечить размещение столов с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

А с 15 июня разрешается принимать заявителей в МФЦ без предварительной записи при условии соблюдения требований по количеству человек, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания — из расчета 1 человек (включая работников) на 4 кв. метра.