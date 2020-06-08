2020-06-08T17:38:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвали горожан не снимать медицинские маски на улице

Несмотря на очередные послабления ограничений в Татарстане, он отметил, что коронавирус будет еще долго жить рядом
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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С этого дня - 8 июня 2020 года, жители Татарстана могут не носить медицинские маски и перчатки на улице, а также в общественных местах. Соответствующие постановление Кабмина республики ранее подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Однако мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поспешил призвать горожан не снимать маски в общественных местах. Об этом он заявил на еженедельной планерке в Исполкоме города. Магдеев заметил, что коронавирус будет жить рядом с гражданами еще долго, поэтому нельзя расслабляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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