2020-06-08T12:30:22+03:00
Туризм

Послабления режима самоизоляции в Татарстане: полеты из Казани за границу могут возобновить с 15 июля

Причем речь идет именно о регулярных авиарейсах
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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На очередном заседании в Минтрансе России решили выступить с инициативой о возобновлении регулярных авиарейсов за границу.

Полеты могут начаться уже с 15 июля. Помимо аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга в список попал и ряд других воздушных гаваней крупных российских городов, в том числе и Казани.

Пока рассматриваются страны, в которых нормализовалась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Это государства Евросоюза, Юго-Восточной Азии, а также Карибского региона – Куба и Доминиканская республика, сообщают источники портала TourDom.ru.

Причем речь идет именно о регулярных авиарейсах без ограничений по рассадке в самолетах. То есть с полной загрузкой. Правда, при покупке билета пассажиру придется заполнить декларацию о состоянии здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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