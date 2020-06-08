"Задницу выставляет так, что не подступиться": Экс-защитник "Рубина" рассказал против кого из нападающих играть тяжелее всего.

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:09:54+03:00

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Бывший футболист "Рубина" Егор Сорокин, который зимой перебрался в "Краснодар", рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу" о времени проведенном в Казани. Напомним, что Сорокин с 2017 года является игроком основы "Рубина". По его словам, он многому научился у бывшщего наставника казанцев Курбана Бердыева и экс-защитника татарстанской команды Сезара Наваса.

- Футбольный интеллект Наваса впечатляет. Игру читает на шаг вперед. Все видит, вовремя даст подсказку, если замешкаешься - успеет подстраховать. В плане тактических перестроений он мыслил с Бердыевым в одном направлении. Неудивительно - столько лет у него отыграл. К каждому сопернику Курбан Бекиевич тщательно готовился. Мы, защитники, садились у экрана, смотрели нарезки, разбирали атакующих игроков от «а» до «я», - рассказал Сорокин.

По его словам, к каждому нападающему надо искать подход и порой к их манере игры начинаешь привыкать. В частности, Сорокин рассказал, как играть против капитана сборной России Артема Дзюбы.

- Не прилипать. Держать на расстоянии, чтобы рукой на тебя не оперся. Или корпусом не отодвинул. Ари тоже здорово укрывает мяч. Задницу выставляет так, что не подступиться. Еще с Кокориным всегда непросто. Легкий, резкий, подвижный. Чуть зазеваешься - не догонишь, - поделился экс-защитник "Рубина".

Напомним, что Сорокин выступал за казанский клуб 2,5 года. За это время он сыграл в 59 матчах и отметился 6 голами.

ИСТОЧНИК KP.RU