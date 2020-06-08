2020-06-08T14:10:51+03:00
Коронавирус Covid-19

На предприятиях Набережных Челнов фиксируют повторные очаги заражения коронавирусом

Есть они также в государственных и лечебно-профилактических учреждениях
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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Стало известно, что на промышленных предприятиях Набережных Челнов выявлены повторные очаги заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 8 июня, на аппаратном совещании сообщил глава городского отделения Роспотребнадзора Ильгизар Бариев. Правда, о каких именно предприятиях идет речь он так и не уточнил.

Заметим, что очаги заражения в татарстанском автограде были зафиксированы также и в государственных, и в лечебно-профилактических учреждениях. Во всех случаях выдавались постановления и предписания об установлении режима изоляции сотрудников и проведении обработки помещений.

- Всем системообразующим предприятиям выдаются предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. За неделю было выдано 141 предписание. Также проводятся проверки контроля на 179 объектах, - заметил Бариев.

Отметим, ранее сообщалось, что COVID-19 заразились сотрудники ПАО “КАМАЗ”, кондитерской фабрики “Акульчев”, а также СПИД-центра.

С начала пандемии в Набережных Челнах выявлено 560 случаев коронавирусом. 253 зараженных уже выздоровели. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 579 горожан, из них контактных – 350.

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Об этом заявил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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