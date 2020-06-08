2020-06-08T17:14:19+03:00
Спорт

"Врач в "скафандре" берет мазок, бумагу подписываешь — и все, свободен": Экс-игрок "Рубина" рассказал, как футболисты сдают тест на коронавирус

По словам Егора Сорокина, процедура занимает всего несколько минут
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Бывший игрок казанского "Рубина" Егор Сорокин, который только зимой перебрался в "Краснодар", рассказал о том, как в команде сдают тесты на коронавирус. По его словам, все происходит очень быстро.

- Да там делов-то... К дому подъезжает машина, садишься, врач в "скафандре" берет мазок. Потом бумагу подписываешь — и все, свободен. Завтра к утренней тренировке как раз будут результаты. Тестируют нас ежедневно. Слава Богу, ни у кого в клубе "короны" нет, - цитирует Сорокина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Сорокин начал выступать за основной состав "Рубина" с 2017 года. Настоящим бенефисом для защитника стал предыдущий сезон, когда он наколотил 6 голов, по два раза огорчив, например, "Спартак" и "Зенит". Летом прошлого года "Краснодар" купил Сорокина за 4 миллиона евро, но оставил игрока в Казани на правах аренды. Впрочем, уже зимой Сорокина позвали в его нынешний клуб.

- Позвонил Владимир Хашиг, генеральный директор: "Егор, из "Рубина" забираем. Сборы пройдешь с "Краснодаром". Готовься, доказывай, что не зря тебя купили". Все к этому шло. Последний матч перед зимним перерывом мы проводили в Сочи. Отыграли, в раздевалке Шаронов, тогда еще главный тренер "Рубина", произнес: "Давайте попрощаемся с Егором. Он уходит в "Краснодар". Хотя у меня в тот момент такой информации не было. Наверное, Шаронов больше знал. Впрочем, в итоге он первым покинул "Рубин", - отметил Сорокин.

Напомним, чемпионат России по футболу был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. первые матчи после вынужденного перерыва пройдут 19 июня. На данный момент "Рубин" занимает 14 место, набрав 23 очка. "Краснодар" с 41 баллом идет на третьем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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