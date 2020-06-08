Догнал, а после добил: житель Чувашии признался в убийстве своего приятеля

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:54:35+03:00

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В деревне Усландыр-Янишево Вурнарского района республики возле одного из домов рано утром 3 июня было обнаружено тело 52-летнего мужчины. Погибший проживал в той же деревне. На теле мужчины эксперты насчитали несколько ножевых ранений. В СУ СКР Чувашии было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Вскоре удалось установить подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель. Тот отрицал свою причастность к расправе над односельчанином.

По версии следствия, в ночь на 3 июня пьяный подозреваемый пришел в гости к потерпевшему. Мужчины вместе выпивали. Застолье прекратилось, когда хозяин обвинил гостя в пропаже денег.

Последний, как установили правоохранители, настолько обиделся, что схватился за нож. Им он нанес несколько ударов в живот хозяина. Раненный попытался убежать и спрятаться в доме родственника. Но гость нагнал его и, по версии следствия, и добил несколькими ударами ножа.

Под тяжестью улик задержанный во всем сознался и показал, где спрятал нож - под настилом пола в своей бане. Также мужчина выдал и место, где закопал свою окровавленную одежду - под бревном и ветками деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU