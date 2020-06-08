В Чебоксарах летние лагеря готовы принять детей с 1 июля

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:43:30+03:00

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Врио главы Чувашии Олег Николаев и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков проверили загородный летний лагерь «Березка». Цель такой инспекции - выяснить, готово ли учреждение, расположенное под столицей республики, к приему детей.

В лагере перед сменой 2020 года уже сделали косметический ремонт жилых комнат и обновили пищеблок. «Березку», как и другие летние лагеря Чебоксар, планируют открыть уже 1 июля.

Правда, дату приема детей могут и перенести. Это может произойти в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Тем не менее летние лагеря должны подготовиться к началу смены уже сегодня.

Как отметил Алексей Ладыков, все три чебоксарских лагеря: «Березка», «Бригантина» и «Волна» - уже готовы принять детей с 1 июля. Для них были разработаны познавательные программы, персонал прошел подготовку и полностью набран коллектив вожатых. Всего же в Чувашии могут начать работу 15 летних лагерей.

- Радует, что учреждения достаточно неплохо готовы к новому сезону. С учетом ситуации с коронавирусом правительство подготовило предложения о дополнительной финансовой поддержке детских оздоровительных лагерей, с тем чтобы они смогли обеспечить необходимые условия для безопасного пребывания детей. Соответствующие механизмы проработаем в ближайшее время. Ситуацию буду держать на личном контроле, - сказал на это Олег Николаев.

При работе летних лагерей с детьми главная задача - это учесть рекомендации Роспотребнадзора. Заполняемость не более чем наполовину от максимума, ограничения по проведению массовых мероприятий, персоналу нельзя выезжать за пределы территории в течение всей

ИСТОЧНИК KP.RU