В Казани 2-летний ребенок получил ножевое ранение в грудь

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:07:44+03:00

Раненого ребенка вместе с его матерью срочно увезли на "скорой" в ДРКБ. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В воскресенье, 7 июня, в 21.00 из поселка Юдино в Кировском районе Казани в экстренные службы поступило сообщение о том, что 2-летний мальчик получил ножевое ранение в грудь.

На место выезжали медики "скорой", которые увезли ребенка в ДРКБ вместе с его матерью. Приехавшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, и выяснили все обстоятельства произошедшего.

Так, отец мальчика рассказал правоохранителям, что они с супругой вечером готовили ванну для сына, а тот немного расшалился и бегал по квартире. В какой-то момент он, забежав на кухню, споткнулся и упал. В этот момент мать загружала посудомоечную машину, и один из ножей стоял вертикально, острием вверх. На него и упал мальчик.

В больнице ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь. К счастью рана оказалась не настолько серьезной. Состояние здоровья мальчика опасений у медиков не вызывает. Ребенка отправили лечиться на дому.

Семья мальчика характеризуется с положительной стороны, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU