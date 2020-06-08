В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась: четыре человека госпитализированы

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:07:22+03:00

Предварительно, водитель автомобиля не справилась с его управлением

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В субботу, 6 августа, на 36 километре 600 метре автодороги “Павловка - Старая Кулатка” в Старокулаткинском районе произошла авария с пострадавшими.

Там, около 13.45 автомобиль “Рено Сандеро” съехал в кювет, а после перевернулся. По предварительной информации, 37-летняя женщина-водитель иномарки не справилась с ее управлением.

В результате ДТП пострадали четверо: водитель и трое ее пассажиров в возрасте 61-го, 46-ти и 23-х лет. Все они были госпитализированы с места произошедшего, сообщают в пресс-службе ГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU