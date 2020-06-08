В Ульяновской области 14-летний подросток на мопеде сбил 6-летнего мальчика

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:34:08+03:00

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В воскресенье, 7 июня, в селе Волосниковка в Старомайнском районе произошла наезд на ребенка. По предварительной информации, там примерно в 17.30 у дома №3 на улице Северная мопед “Альфа” сбил 6-летнего мальчика, который переходил дорогу. За рулем двухколесного транспорта находился 14-летний подросток, который в силу своего возраста не имеет водительских прав.

- В результате ДТП пешеход обращался за медицинской помощью, назначено амбулаторное лечение отпущен домой, - сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области. - Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU