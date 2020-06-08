В Ульяновске пропал 76-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:30:49+03:00

О местонахождении Евгения Додонова ничего не известно с 5 июня

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В Ульяновске начались активные поиски 76-летнего Евгения Додонова из Засвияжского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 5 июня, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Евгений ростом около 182 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые короткие волосы и серые глаза. Мужчина нуждается в медицинской помощи. На момент пропажи на нем была бежевая куртка, зеленая рубашка, красная футболка, черные джинсы и коричневые ботинки.

Евгений может находится в другом районе. Просим всех, кто видел его, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU