В Казани пьяный парень сломал нос полицейскому и получил ранение в ногу

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:00:09+03:00

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Минувшей ночью, 7 июня, на улице Батыршина в Кировском районе столицы Татарстана собралась шумная компания, которая не давала отдохнуть жителям окрестных домов. Вызвали полицию, но в ответ на просьбу успокоиться один парень из этой компании полез в драку. Он ударил в лицо полицейского и, по предварительным данным, сломал ему нос.

Для того, чтобы успокоить собравшихся, полицейским пришлось стрелять. Напавший на правоохранителя мужчина получил две огнестрельные раны в ногу. Его увезли в больницу.

По факту применения огнестрельного оружия и ранении человека начата служебная проверка в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU