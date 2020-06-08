2020-06-08T10:00:09+03:00
Происшествия

В Казани пьяный парень сломал нос полицейскому и получил ранение в ногу

Стражам порядка пришлось применить оружие для разгона буйной нетрезвой компании
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Нападение на полицейских произошло ночьюНападение на полицейских произошло ночьюФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, 7 июня, на улице Батыршина в Кировском районе столицы Татарстана собралась шумная компания, которая не давала отдохнуть жителям окрестных домов. Вызвали полицию, но в ответ на просьбу успокоиться один парень из этой компании полез в драку. Он ударил в лицо полицейского и, по предварительным данным, сломал ему нос.

Для того, чтобы успокоить собравшихся, полицейским пришлось стрелять. Напавший на правоохранителя мужчина получил две огнестрельные раны в ногу. Его увезли в больницу.

По факту применения огнестрельного оружия и ранении человека начата служебная проверка в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24