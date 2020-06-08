В Казани пьяный парень сломал нос полицейскому и получил ранение в ногу
Минувшей ночью, 7 июня, на улице Батыршина в Кировском районе столицы Татарстана собралась шумная компания, которая не давала отдохнуть жителям окрестных домов. Вызвали полицию, но в ответ на просьбу успокоиться один парень из этой компании полез в драку. Он ударил в лицо полицейского и, по предварительным данным, сломал ему нос.
Для того, чтобы успокоить собравшихся, полицейским пришлось стрелять. Напавший на правоохранителя мужчина получил две огнестрельные раны в ногу. Его увезли в больницу.
По факту применения огнестрельного оружия и ранении человека начата служебная проверка в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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