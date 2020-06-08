В Казани самоизоляция стала причиной падения спроса на наружную рекламу

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:41:19+03:00

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Падение спроса на наружную рекламу отметили в мэрии Казани сегодня, 8 июня, во время "Делового Понедельника". Режим самоизоляции стал причиной снижения доходов в этой сфере деятельности - падение заполняемости на цифровых конструкциях составило с 61% в марте до 28% в апреле, и 13% в мае. Причем на статичных щитовых поверхностях цифры снижения зафиксированы с 51% до 25%. Связано это с полной отменой концертной деятельности, спортивных и зрелищных мероприятий, так что афишные билборды и вовсе оказались невостребованными.

- В качестве меры поддержки городского рекламного бизнеса было принято решение о годовой отсрочке платежа за II квартал 2020 года, - сообщили в мэрии Казани. - Совокупная сумма отсроченных платежей составляет порядка 78 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU