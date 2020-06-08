В Ульяновской области мужчина забил насмерть уснувшего во время пьянки приятеля

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:08:18+03:00

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В Барышском городском суде вынесли приговор 30-летнему Артему Анисимову, которого признали виновным в "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Во время судебного следствия было установлено, что 17 ноября 2019 года осужденный пьянствовал вместе с 37-летним хозяином дома. В какой-то момент потерпевший заснул, и оставшийся без компании Анисимов разозлился. Он избил приятеля руками и ногами, стеклянной бутылкой, попадая в голову, и потерпевший от полученных травм скончался в своем доме на следующий день. Когда злоумышленника задержали, выяснилось, что он не работает, ранее был судим за грабежи, разбой и кражу.

- Анисимову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также он должен выплатить родственникам погибшего 1,9 млн рублей, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU