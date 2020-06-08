В Казани на стене дома появится граффити Габдуллы Тукая

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:22:23+03:00

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На празднование Дня России, которое будет отмечаться 12 июня, в столице Татарстана состоится фестиваль стрит-арта. Он будет посвящен выдающимся деятелям искусства. Один из домов на улице Татарстан в Приволжском районе Казани украсит граффити с изображением выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. К работе над граффити уже приступил художник Дамир Бозик.

- В рамках фестиваля изображения известных деятелей культуры появятся в пяти городах России, - сообщили в правительстве Татарстана.

Помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала на своей страничке фотографию с места, где трудится Дамир Бозик.

ИСТОЧНИК KP.RU