2020-06-08T08:22:23+03:00
Общество

В Казани на стене дома появится граффити Габдуллы Тукая

Фотографию с места художественных работ опубликовала помощник президента Татарстана Наталия Фишман
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото с места. Наталия ФишманФото с места. Наталия ФишманФото: соцсети
Изменить размер текста:

На празднование Дня России, которое будет отмечаться 12 июня, в столице Татарстана состоится фестиваль стрит-арта. Он будет посвящен выдающимся деятелям искусства. Один из домов на улице Татарстан в Приволжском районе Казани украсит граффити с изображением выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. К работе над граффити уже приступил художник Дамир Бозик.

- В рамках фестиваля изображения известных деятелей культуры появятся в пяти городах России, - сообщили в правительстве Татарстана.

Помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала на своей страничке фотографию с места, где трудится Дамир Бозик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24