Татарстанец похитил своего ребенка

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:38:51+03:00

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Похищение девятилетнего ребенка в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа произошло в присутствии многочисленных свидетелей. Они увидели, как неизвестный мужчина насильно заталкивает в иномарку "Ниссан" с госномерами Татарстана - "16" или "116" региона.

Благодаря этому удалось спустя пару часов задержать на дорогах округа самого "похитителя" и его "жертву". Оказалось, что мужчина - отец мальчика. Совместно с супругой он не проживает с 2013 года, родительских прав не лишен, но, как позже рассказал он сам полицейским, экс-супруга не разрешает ему общаться с сыном. Вот он и решил забрать ребенка на лето и увезти к родным в Татарстан.

- Организована проверка, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU