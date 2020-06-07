2020-06-07T17:38:51+03:00
Происшествия

Татарстанец похитил своего ребенка

Автомобиль задержали сотрудники полиции
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль с "похитителем" и его "жертвой" задержали сотрудники полицииАвтомобиль с "похитителем" и его "жертвой" задержали сотрудники полицииФото: Лика ИСАЕВА
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Похищение девятилетнего ребенка в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа произошло в присутствии многочисленных свидетелей. Они увидели, как неизвестный мужчина насильно заталкивает в иномарку "Ниссан" с госномерами Татарстана - "16" или "116" региона.

Благодаря этому удалось спустя пару часов задержать на дорогах округа самого "похитителя" и его "жертву". Оказалось, что мужчина - отец мальчика. Совместно с супругой он не проживает с 2013 года, родительских прав не лишен, но, как позже рассказал он сам полицейским, экс-супруга не разрешает ему общаться с сыном. Вот он и решил забрать ребенка на лето и увезти к родным в Татарстан.

- Организована проверка, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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